賛否両論の「左足ブレーキ」論争！ メリットあるも“推奨”とならない理由とは現在、日本国内を走るクルマの大多数がいわゆるAT車（CVT含む）となっています。AT車の運転において、アクセルとブレーキの両方を右足で操作するのが一般的なルールとして自動車教習所で指導されますが、インターネット上のコミュニティやSNSなどでは定期的に議論が巻き起こる「あるテーマ」が存在します。【画像】「ええぇぇ！？」 やっぱり危険？