プロ野球の熱狂を、グッズで日常へプロ野球が生み出す圧倒的な熱狂。そのエネルギーを何倍にも膨らませ、チームとファンをつなぐ架け橋となっているのが、「グッズ」の存在だ。いまや球団経営の重要な柱となっている「グッズ」だが、最近では、“球場での応援アイテム”にとどまらず、ファンのライフスタイルに溶け込む実用的なアイテムが多数登場し、各球団、続々とヒットを生んでいる。現在、唯一無二のプロパティを生かし、