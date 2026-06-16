PCAが先頭打者弾→右三塁打→右二塁打→右前打【MLB】カブス 5ー4 ロッキーズ（日本時間16日・シカゴ）カブスの“PCA”ことピート・クロウ=アームストロング外野手が15日（日本時間16日）、本拠地で行われたロッキーズ戦でサイクル安打を達成した。しかし快挙直後に“異例の事態”となり、「だからPCA好きだわ」とファンの笑いを誘っている。この日は今永昇太投手が先発するも、6回途中1失点で降板して今季5勝目を手にすること