現地６月15日に開催された北中米ワールドカップのグループH第１節で、南米の強豪ウルグアイ代表がサウジアラビア代表と対戦した。序盤からゲームを支配したウルグアイだったが、得点を奪えずにいると、41分に先制点を献上。CKからアブドゥレラー・アル・アムリにヘディングシュートを叩き込まれた。後半に入って攻勢を強めるものの、相手の堅守を前にゴールが遠い。それでも80分にマクシ・アラウホがこぼれ球を押し込んで意