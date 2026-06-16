日本代表戦の裏で繰り広げられていた“もうひとつの戦い”が話題を呼んでいる。東京都水道局は６月15日、公式Xを更新。北中米ワールドカップのグループステージ初戦、日本代表対オランダ代表（２−２）の放送時における東京都内の水配水量の変化を示したグラフを公開した。同局は投稿で次のように説明している。「サッカーワールドカップ等のイベント放送時には、お客さまの水使用量が急激に変動することがあります。東京都