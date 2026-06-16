広島市議会の６月定例会が開会しました。広島城三の丸歴史館の整備に関する補正予算案などが審議されます。 広島市が提出した補正予算案は一般会計で約３億４５００万円です。 このうち、来年開館予定の広島城三の丸歴史館について入札不調による工期延長に伴う追加事業費として２８００万円を計上しました。 また１１月にニューヨークで行われる核兵器禁止条約再検討会議への市議会議長の出席費用として約６８