安芸高田市出身の絵本画家 柿本幸造さんが描いた原画がひろしま美術館に寄贈され、柿本さんの家族に感謝状が贈られました。 感謝状を受け取ったのは「どうぞのいす」などで知られる安芸高田市出身の絵本画家 柿本幸造さんの長女 岩嵜眞智さんです。 ２０２３年に柿本さんの作品展を開催したことなどから、１６日にひろしま美術館に原画３６８８枚などが寄贈されました。 ひろしま美術館では寄贈された原画を多くの人に楽しん