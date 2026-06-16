15日、都内の映画館で是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台挨拶が行われ、主演のお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）、俳優の田中泯（81）らが登壇した。【映像】ベテラン俳優が大絶賛→大悟の一言で爆笑大悟はこの日来場した客に対し、開口一番に次のように話した。大悟「まず、日本対オランダ、同点でよかったね。いい試合だった。みなさん朝早くから起きていると思うので、眠いなかこうして映画館まで来てい