新潟アルビレックスBBは、長谷川 智伸 選手と、2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。 【長谷川 智伸(はせがわ とものぶ)】 ■背番号 6 ■ポジション SG ■生年月日 1990年11月9日 ■出身地 島根県 ■身長 183cm ■体重 82kg ■出身校 拓殖大学 ■経歴 2013-16三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 （現・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ） 2016-18滋賀レイクスターズ（現・滋賀レイクス）