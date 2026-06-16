6月15日夜、兵庫県姫路市の登山道で、男性が何者かに刃物で腹を刺され重傷を負いました。警察は、殺人未遂事件として捜査しています。 15日午後7時15分ごろ、姫路市刀出の登山道で、「下山中に刃物で刺された」と60代ぐらいの男性から通報がありました。 警察によりますと、男性は刀出坂登山口から書写山の圓教寺につながる登山道を下山していたところ、何者かに刃物で腹部を刺されたということです。男性は病院に搬送され重傷で