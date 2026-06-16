新潟アルビレックスＢＢは、濱高康明選手と、2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。 【濱高 康明(はまたか やすあき)】 ■背番号 9 ■ポジション SG ■生年月日 1997年1月18日 ■出身地 石川県 ■身長 184cm ■体重 81kg ■出身校 近畿大学 ■経歴 2019-23西宮ストークス 2024-新潟アルビレックスＢＢ ■濱高 康明 選手 コメント 来シーズンも新潟でプレーすることになりまし