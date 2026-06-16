沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し、女子高校生ら2人が死亡した事故から6月16日で3か月です。現場近くの浜では、運航団体の代表らが花を手向けました。 名護市辺野古沖で修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、京都にある同志社国際高校の武石知華さんと船長の2人が死亡した事故から3か月となった16日、船を運航していたヘリ基地反対協議会の代表らが、現場近くの浜を訪れ転覆現場に向かって手を合わせました。 （ヘリ基地反対協議