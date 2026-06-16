新潟アルビレックスＢＢは、濱田貴流馬選手との2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。 【濱田 貴流馬(はまだ あるま)】 ■背番号 15 ■ポジション PG ■生年月日 1997年7月1日 ■出身地 高知県 ■身長 178cm ■体重 76kg ■出身校 近畿大学 ■経歴 2019-21 熊本ヴォルターズ 2020-23 鹿児島レブナイズ (2020-21シーズンは熊本ヴォルターズから鹿児島レブナイズへの期限付き移籍) 2