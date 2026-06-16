【FIFAワールドカップ2026】サウジアラビア代表 1ー1 ウルグアイ代表（日本時間6月16日／マイアミ・スタジアム）【映像】場内騒然！痛恨ミスからまさかの失点（実際の様子）FIFAワールドカップに5大会連続出場中のレジェンドGKが痛恨のミスから失点し、ファンが落胆している。日本時間6月16日にFIFAワールドカップ2026のグループHの第1戦が行われ、サウジアラビア代表とウルグアイ代表が対戦。試合は両チームが1点ずつを奪い合