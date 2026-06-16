和歌山県の白浜町議会では、宿泊客に課税する条例案が可決されました。 白浜町議会で可決された「宿泊税」の条例案では、1泊の宿泊料金に応じて1人200円から1000円の宿泊税が課されます。 12歳未満や修学旅行生などは免除されますが、町は宿泊税の導入で年間約6億5000万円の税収を見込んでいて、観光資源の保全や情報発信の強化などにあてたいとしています。 一方で、宿泊事業者によりますと、去年6月にアドベンチャ