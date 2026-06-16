新潟アルビレックスBBは、長尾光輝選手が2025-26シーズンをもって退団すると発表しました。また、長尾選手は立川ダイスへの移籍が発表されています。 【長尾 光輝(ながおみつき)】 ■背番号 50 ■ポジション PG ■生年月日 1999年4月28日 ■出身地 北海道 ■身長 174cm ■体重 72kg ■出身校 東海大学 ■経歴 2022-24鹿児島レブナイズ 2024-25東京ユナイテッドBC 2025-26新潟アルビレックスＢＢ ■長尾 光輝選手 コメン