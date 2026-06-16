熊本市が物価高対策として支援したプレミアム付き商品券をめぐり、市はこの事業を検証する方針です。 【写真を見る】プレミアム商品券に「不公平」の声市が102団体へのアンケートなどで事業検証へ熊本 行列・売り切れで「不公平」の声 熊本市は今年2月以降、物価高対策として、国の交付金を活用して商業施設などが発行するプレミアム付き商品券の支援を行いました。 ところが、販売が始まると買い求める人の行列がで