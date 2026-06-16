6月16日から、3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が5cmの“ミニミセス”になって登場する「キリン淡麗グリーンラベル」のAR動画が公開される。【映像】ミセスの仲良すぎるやり取り（実際の映像）インタビューでは、もし本当に体が5cmサイズになったら何をしたいか聞かれた「Mrs. GREEN APPLE」は仲の良さが伺えるやり取りを交わした。藤澤涼架「僕は、おもちゃやフィギュアがたくさん並んでいる子ども部屋のようなところで