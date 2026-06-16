日本銀行は2日目の金融政策決定会合を開いています。総裁が不在の中、半年ぶりの利上げを決める見通しです。【映像】「0.25％程度の利上げでは市場は反応しない」などの声も物価高の一因である円相場は、1ドル＝160円台と歴史的な円安水準が続いています。市場は今回の利上げを確実とみていて、関心はその先の「利上げ」に向いています。日銀は、イラン情勢による原油高の物価と景気への影響を見極めてきました。日銀内では