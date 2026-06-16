日経平均株価は16日、初めて7万円台を突破した。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書について合意したことを受け、15日、日経平均株価は初めて6万9000円台をつけ、終値は6万9317円50銭と最高値を更新。日経平均株価は5月初めから1万円程度上昇し、市場関係者からは「今週中に7万円を達成する可能性がある」との声もあがっていた。