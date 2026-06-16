フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ミネラルウォーターを買う文化について私見を述べた。「今、高市総理はG7でフランスの方へ行かれてて。フランスのエビアンというところで行われるんだけど。エビアンっていうことはあの、水のエビアンってことだろうな」と切り出した。「考えてみたらよ、俺たちこの頃な、いろいろな水を買って飲んだりなんかして。最初はエビ