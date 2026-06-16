アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの「覚書」について、両国の間ですでに署名されたと明らかにしました。【映像】「覚書」に署名したトランプ大統領らトランプ大統領「合意への署名がすべて完了し、うれしく思う。ホルムズ海峡はすでに一部が開放されている」トランプ大統領は戦闘終結に向けた「覚書」について、イランが核兵器を保有しないことなどに同意したとして、「世界に多くの成功をもたらす」と強調