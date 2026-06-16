◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスのピート・アーム・ストロング外野手（24）が15日（日本時間16日）の本拠地ロッキーズ戦で、自身初チーム13人目の「サイクル安打」を達成。チームも5−4で9回サヨナラ勝ちし、PCAの快挙に花をそえた。本塁打、三塁打、二塁打と放ってきた男が7回先頭打者で右前打をマーク。これで快挙を決めた。だが直後に一塁走者で「けん制死」するミスも。本拠地のファン