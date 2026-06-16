東京・歌舞伎町の「トー横」で知り合った女性を海外に送るために誘拐したとして男が逮捕された事件で、警視庁は１６日、住吉会系暴力団組員の山尾輝斗容疑者（２５）（東京都新宿区新宿）を別の男性に対する国外移送目的誘拐容疑で再逮捕したと発表した。発表によると、山尾容疑者は仲間と共謀して昨年７月、知人の男性（４４）に「韓国かカンボジアでセキュリティーの仕事がある」「３か月で１０００万円は稼げる」などと言い