糖尿病治療薬「マンジャロ」について、ダイエット目的での使用が広がっている問題を受け、厚生労働省は医療機関に対し、適正な使用を求める通知を出しました。「マンジャロ」は、糖尿病の治療薬ですが、自由診療でダイエットのために処方するなど、本来の目的以外の使用が広がって問題となっています。こうした事態を受け、厚労省は16日、自治体を通じて、医療機関に対し、適正な使用を求める通知を出しました。上野生労働大臣：臨