元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が14日放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。外国大使館で食べた料理を大絶賛した。今回の放送で一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一は東京のジョージア大使館を訪問。ジョージアの代表的家庭料理「シュクメルリ」をふるまわれた。大量のニンニク、スパイス、生クリームなどで作ったスープに、香ばしく焼き上げた鶏肉を乗せた料理。大使館内で3人はシュクメルリを