オランダを公式訪問中の天皇陛下は、オランダ王室ゆかりの品などが展示されている宮殿を訪れられました。【映像】博物館で説明を受けられる天皇陛下（実際の様子）天皇陛下は15日、博物館として一般公開もされているヘットロー宮殿を訪問されました。陛下は館長から建物についての説明を受けた後、オランダ王室ゆかりの絵画などコレクションをご覧になりました。今回、陛下はこの宮殿に隣接している王室の別邸「ヘット・アウ