女子児童の下着を盗撮したとして逮捕された小学校教諭の男が、別の女子児童の体操着に下半身をこすりつけたなどとして再逮捕されました。警視庁によりますと、都内の公立小学校教諭の若松晃司郎容疑者（40）は2024年、世田谷区の自宅で、9歳の女子児童の体操着に下半身をこすりつけるなどして使用できなくした疑いが持たれています。若松容疑者は、勤務する小学校から体操着を盗んで犯行に及んだとみられています。若松容疑者は別