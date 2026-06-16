お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。テレビ番組を見ていて「嫌だな」と思うシーンを明かした。この日は「千原ジュニアの毒出しノート」と題し、日頃抱いている不満や怒りを自身の文章で発表した。ナレーションで「番組でカレーパンを紹介していた。中はカレーがぎっしりみたいなのを割って見せるのに、爪汚いのがすごい嫌。店の人