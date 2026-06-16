市販のWi-Fi接続可能なスマート電球を改造し、周囲のスマートフォンやPCへ電子書籍を配信する「Banned Book Library」をリック・オズグッド氏が開発しました。Banned Book Library | Rick's Bloghttps://www.richardosgood.com/posts/banned-book-library/ウェブサイトが遮断されたり、クラウドストレージからファイルが削除されたりすると、オンライン上の情報は簡単に読めなくなります。オズグッド氏は異議申し立てや閲覧制限の