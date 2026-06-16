ＤｅＮＡの相川亮二監督は１６日、横浜スタジアムで報道陣に対応し、１３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）後、４月に肉離れを発症した右太もも裏に再び違和感を訴えた牧秀悟内野手について言及した。「幸い、抹消という形にはならなかったが、それなりに付き合っていかなくちゃいけないというのは、検査の結果でわかったこと。（チームに）同行はして、試合も当然、出てきますけど。状態を見ながら待機日もつくりながらっていう