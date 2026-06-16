◆米大リーグカブス５×―４ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスのピート・クローアームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・中堅」でフル出場し、サイクル安打を達成した。今永昇太投手（３２）が先発し、鈴木誠也外野手（３１）も２試合ぶりに「４番・指名打者」でスタメン入りした一戦。クローアームストロングは、初回に１３号先頭弾を