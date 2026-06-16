北中米Ｗ杯で１次リーグ日本と同じＦ組のチュニジア代表がサブリ・ラムシ監督を解任し、エルヴェ・ルナール氏が新監督に浮上していると、サッカー情報サイト「ＦＯＯＴＡＦＲＩＣＡ」などが日本時間１６日に報じた。「ＦＯＯＴＡＦＲＩＣＡ」などによると、第１戦のスウェーデン戦に１―５と大敗を喫した後、同国サッカー連盟は一時ラムシ監督の解任を発表したものの、すぐにその投稿を削除。その間、執行委員会がベースキ