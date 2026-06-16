カブスの今永昇太投手（３２）は１５日（日本時間１６日）に本拠地シカゴでのロッキーズ戦に先発し、５回２／３を投げ、５安打１失点、３三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２２人に８５球投げ、防御率４・２６。鈴木誠也外野手（３１）は「４番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打２三振、２四球、１得点だった。打率２割５分１厘とした。チームはＰＣＡことクローアームストロングがサイクル安打を達成、８回に犠飛を放