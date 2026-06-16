【モデルプレス＝2026/06/16】女優の山本美月が6月15日に自身のInstagramを更新。子どもと東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】34歳大河女優「旦那さんの投稿と繋がった」トイ・ストーリーホテルで親子ショット◆山本美月、トイ・ストーリーホテル満喫ショット披露山本は、「念願のトイストーリーホテル 何年ぶり！？のランド」とつづり、敷地内でのショットを複数枚