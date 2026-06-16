【モデルプレス＝2026/06/16】女優の草刈民代が6月16日までに、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】61歳ベテラン女優「華やかな食卓」苦手な鶏調理したタンパク質メニュー3品◆草刈民代、苦手な鶏肉に挑戦した手料理を披露草刈は「今日の晩ご飯」とつづり、3品の料理が並ぶ食卓の写真を公開。「踊っていた頃に痛めてしまった股関節や首などの古傷のリハビリを兼ねて、筋トレとジャイロキネシスを再