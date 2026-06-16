雨の前になると頭痛がする……。そんな天気の変化による不調が出やすいのが、梅雨の時期です。天気痛でつらいとき、薬を飲んでもいいの？今回は天気痛ドクター・佐藤純先生に、服用のタイミングや漢方薬の選び方をわかりやすく教えていただきました。＞＞【3タイプ別セルフチェック】梅雨頭痛とだるさ、あなたの原因はどれ？症状がつらいときは、薬をのんでも大丈夫？我慢は禁物。早めの鎮痛剤と「自分に合った漢方」で賢く備え