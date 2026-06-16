【モデルプレス＝2026/06/16】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月15日、自身のInstagramを更新。メンテナンスとカットをしたヘアスタイルを公開した。【写真】56歳元おニャン子「サラサラで美髪」誰も気づかないヘアカット後の姿◆渡辺美奈代、ヘアメンテ＆カットしたヘアスタイル公開 渡辺は「＃ヘアメンテナンス」「＃ヘアカット」というハッシュタグを添え、「またまた 2センチカット 誰も気づかないけど…」とコ