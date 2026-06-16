「家が燃えている」近くの住民から消防に通報 垂水市で16日朝、火事があり、住宅と倉庫あわせて3棟が焼けました。 警察と消防によりますと、16日午前7時ごろ、垂水市田神で「家が燃えている」と、近くの住民から消防に通報がありました。 住宅1棟と倉庫2棟が焼ける 火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で、無職・山下照夫さん（92）の木造平屋の住宅1棟と、同じ敷地内の倉庫2棟が焼けました。 山下さん