旬の夏野菜のおいしさを存分に楽しめる定番メニューといえば「ラタトゥイユ」。野菜の持ち味を最大限引き出すコツは、煮込む前の「炒め」のひと手間にありました。【必ずおいしく！ のコツ】野菜は順に加えてそのつど炒め、それぞれの持ち味を引き出してから煮込みます。野菜は時間差で鍋に加えてそのつど炒めます。こうすることで、にんにくは香り、エリンギはうまみ、玉ねぎ、ズッキーニ、パプリカは甘みが引き立ち、野菜のおい