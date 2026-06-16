木村拓哉 木村拓哉が、昨年9月25日にデビュー30周年を迎えた山崎まさよしのスペシャル企画第2弾として、山崎の代表曲「セロリ」をカバーすることが決定した。楽曲は6月17日0時00分より各音楽配信サービスで配信リリースされる。【写真】木村拓哉「セロリ」ジャケ写 本企画は、今年1月に配信されたDISH//による「One more time, One more chance」のカバーに続く30周年記念プロジェクトの第2弾。発表前には「