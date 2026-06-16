高松南警察署 住宅の給湯器の取り換え工事の代金26万円を着服したとして、高松市の住宅設備関連会社の元社員で、現在は住所不定無職の男(33)が16日、業務上横領の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年3月19日、客から集金した給湯器の取り換え工事の代金26万円を着服した疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めています。男は、客から工事代金を現金で受け