秋田朝日放送 秋田と台湾を結ぶチャーター便の運航が来年３月まで継続されることが決まりました。 秋田と台湾を結ぶチャーター便は、台湾の航空会社「タイガーエア台湾」が２０２３年１２月から運航していて、週に２往復しています。県によりますと、台湾チャーター便の就航から今年４月までののべ利用者数は７万９８９４人で、平均搭乗率は９０．１パーセントと好調に