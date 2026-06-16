Insta360は、ライカと共同開発したフラッグシップジンバルカメラ「Luna Ultra」を発売した。カラーはコスミックブラックとステラホワイトの2色展開だが、直販サイトでは16日11時時点でステラホワイトは売り切れで、コスミックブラックのみ購入可能になっている。ラインアップと直販価格は以下の通り。 標準版：119,800円 保護カバー×1、ウインドガード×1、1/4インチスレッドハンドル×1、リストスト