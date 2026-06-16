ブルージェイズの球団公式X（旧ツイッター）が15日（日本時間16日）に更新され、岡本和真内野手（29）へのファン投票を懇願した。この日、MLBがオールスター戦のファン投票第1回中間結果を発表し、岡本はア・リーグ三塁手部門で55万6172票を獲得。トップのレイズ・カミネロが62万5520票で、約7万票差で追っている。球団のXは岡本がトンネルのような滑り台を滑り降りてガッツポーズで登場するお茶目な動画を投稿し、「岡本和