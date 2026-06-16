大手食品メーカーがアイスの価格を不正に引き上げるカルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会はきょう、明治や森永乳業など6社に立ち入り検査をしたことが関係者への取材で分かりました。公正取引委員会がきょう、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に入ったのは、都内に本社がある、▼「明治」、▼「森永乳業」、▼「森永製菓」、▼「ロッテ」、▼大阪市の「江崎グリコ」、▼埼玉県深谷市の「赤城乳業」です。関係