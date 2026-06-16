俳優の野村周平（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のオフショットを披露し反響を呼んでいる。この日、7月2日配信のNetflixドラマ「ガス人間」の新キャストとして発表された野村。「人生とは色々な選択の連続だ」と書き出し、オフショットを公開した。「30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」「そしてガ