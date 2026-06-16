お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。親交のある人気芸人と自身の違いを語った。MCのMEGUMIから「今後どうなっていきたいんですか？人のことばっかり悪く言って」と聞かれた井口は、「ファンの方ばっかり集めて言ってても楽しくない」と吐露。「だから僕は吉本の方が嫌いなんで」と切り出した。そして「今のとくに若手とかは、お金