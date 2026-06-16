今回は、夫が体調を心配してくれたと思ったら、大きな勘違いだったエピソードを紹介します。娘が家にいる状態では全然休めず…「疲れがたまっていたせいか、ある日高熱を出しました。そこで夫に『娘を保育園に連れて行ってほしい』と頼みましたが断られ、仕方なく家で娘をみることに。ただ元気いっぱいな娘と一緒ではまったく休めず、夜にもなっても熱はほとんど下がりませんでした。そして夫が帰宅しました。『まだ熱あるの？』と