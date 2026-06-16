【第37話】 6月15日 無料公開 第37話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月15日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第37話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第37話では、寿輝良が飛華流がデュエル！ 一挙手一投足が“カードゲーマー”の2人だが、熱い勝負が展開される。果たして、兄の想いは妹に届くのか……。 なお、週刊コ